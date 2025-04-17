Депо-Медрол (Depo-Medrol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
204,37
Экономия при брони: -10,91 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
191,66
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.