Депо-Медрол (Depo-Medrol)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
206,30
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
207,95
Экономия при брони: -12,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,20 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
233,20
Экономия при брони: -14,51 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
229,60
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
227,65
Экономия при брони: -8,78 грн