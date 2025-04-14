Депо-Медрол (Depo-Medrol)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
226,28
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
227,19
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
219,12
Экономия при брони: -13,48 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
216,82
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
213,80
Экономия при брони: -7,73 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
229,60
Экономия при брони: -11,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
226,62
Экономия при брони: -8,02 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
227,87
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
215,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
228,90
Экономия при брони: -10,32 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
234,59
Экономия при брони: -15,69 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
227,71
Экономия при брони: -9,01 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Депо-Медрол суспензия для инъекций 40 мг/мл флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
220,30 грн