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Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2) (51122) - инструкция по применению ATC-классификация

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Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2)
Цена в городе Киев
от 39,61 грн
Без рецепта
20 шт от 39,61 грн 1 шт от 48,01 грн
В наличии в 401 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Сбор
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
R05C A10 Комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/5859/01/01 от 21.09.2016

Грудной сбор № 2 инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 г сбора содержит мать-и-мачехи листья (Farfarae folia) 400 мг, подорожника большого листья (Plantaginis majoris folia) 300 мг, солодки корней (Glycyrrhizae radices) 300 мг.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков зеленого, буровато-зеленого, беловато-серого и светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТС R05C A10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие и действие, которое смягчает кашель, усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и отхождению мокроты, уменьшают кашель.

Показания

Воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) — в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата. Цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, артериальная гипертензия, органические поражения сердца, ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать к процеженному настою. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по ¼ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 3–7 лет — по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 1 стакану, детям 12–14 лет — по ½ стакана, 7–12 лет — по ¼ стакана, 3–7 лет — по 2 столовые ложки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте старше 3 лет по назначению врача.

Побочные реакции

Возможно развитие аллергических реакций.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Грудной сбор № 2
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г, №20
от 39,61 грн
В наличии в 401 аптеке
Цены в аптеках
Грудной сбор № 2
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г, №20
от 39,61 грн
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