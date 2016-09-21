1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать к процеженному настою. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по ¼ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 3–7 лет — по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 1 стакану, детям 12–14 лет — по ½ стакана, 7–12 лет — по ¼ стакана, 3–7 лет — по 2 столовые ложки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.