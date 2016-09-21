Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2) (51122) - инструкция по применению ATC-классификация
Грудной сбор № 2 инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит мать-и-мачехи листья (Farfarae folia) 400 мг, подорожника большого листья (Plantaginis majoris folia) 300 мг, солодки корней (Glycyrrhizae radices) 300 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков зеленого, буровато-зеленого, беловато-серого и светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТС R05C A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие и действие, которое смягчает кашель, усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и отхождению мокроты, уменьшают кашель.
Показания
Воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) — в составе комплексной терапии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата. Цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, артериальная гипертензия, органические поражения сердца, ожирения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестна.
Способ применения и дозы
1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать к процеженному настою. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по ¼ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 3–7 лет — по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2–3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 1 стакану, детям 12–14 лет — по ½ стакана, 7–12 лет — по ¼ стакана, 3–7 лет — по 2 столовые ложки.
Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 3 лет по назначению врача.
Побочные реакции
Возможно развитие аллергических реакций.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.