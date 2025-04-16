Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
78,42
Экономия при брони: -3,00 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,22
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,43
Экономия при брони: -19,19 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,86
Экономия при брони: -16,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
78,03
Экономия при брони: -2,61 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,80
Экономия при брони: -2,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,65
Экономия при брони: -19,45 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,48
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,61
Экономия при брони: -18,42 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,94
Экономия при брони: -6,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,37
Экономия при брони: -3,53 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,02
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,59
Экономия при брони: -2,70 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,37
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,88
Экономия при брони: -5,05 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,76
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,45
Экономия при брони: -5,74 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,88
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,42
Экономия при брони: -2,59 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,88
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,75
Экономия при брони: -5,04 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,22
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,53
Экономия при брони: -20,33 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
93,01
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,58
Экономия при брони: -5,87 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,03
Экономия при брони: -4,22 грн