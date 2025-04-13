Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,88
Экономия при брони: -2,59 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
98,72
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,65
Экономия при брони: -20,23 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
101,71
Экономия при брони: -6,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,48
Экономия при брони: -7,04 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,52
Экономия при брони: -16,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,52
Экономия при брони: -20,32 грн
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,33
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
63,52
Экономия при брони: -4,32 грн
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
78,10
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,59
Экономия при брони: -7,89 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,16
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,77
Экономия при брони: -8,07 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
93,57
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,04
Экономия при брони: -6,85 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,67
Экономия при брони: -8,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,90
Экономия при брони: -5,05 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,64
Экономия при брони: -8,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,79
Экономия при брони: -10,11 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
78,98
Экономия при брони: -5,10 грн