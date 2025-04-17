Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,40
Экономия при брони: -19,21 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,82
Экономия при брони: -16,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,21
Экономия при брони: -18,37 грн
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,59
Экономия при брони: -5,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,11
Экономия при брони: -19,92 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,34
Экономия при брони: -12,50 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,74
Экономия при брони: -20,55 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,46
Экономия при брони: -5,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,60
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,75
Экономия при брони: -18,51 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,16
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,33
Экономия при брони: -19,09 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,84
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,89
Экономия при брони: -21,52 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,29
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,51
Экономия при брони: -18,14 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,82
Экономия при брони: -7,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн