Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,03
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,64
Экономия при брони: -5,94 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,61
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,11
Экономия при брони: -20,86 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
100,95
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,87
Экономия при брони: -19,66 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,96
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,79
Экономия при брони: -20,58 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
100,48
Экономия при брони: -4,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,70
Экономия при брони: -26,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,18
Экономия при брони: -18,97 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,02
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,98
Экономия при брони: -18,75 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,35
Экономия при брони: -18,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,90
Экономия при брони: -19,67 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,38
Экономия при брони: -21,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,46
Экономия при брони: -18,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,36
Экономия при брони: -19,16 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
62,79
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн