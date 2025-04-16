Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,40
Экономия при брони: -2,52 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,72
Экономия при брони: -2,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,95
Экономия при брони: -19,71 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
100,73
Экономия при брони: -5,23 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,00
Экономия при брони: -19,77 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,55
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,75
Экономия при брони: -20,52 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,46
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,40
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,63
Экономия при брони: -21,43 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
73,37
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,00
Экономия при брони: -19,76 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
100,84
Экономия при брони: -5,31 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,39
Экономия при брони: -2,63 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,20
Экономия при брони: -3,66 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,98
Экономия при брони: -19,78 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,59
Экономия при брони: -17,78 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,73
Экономия при брони: -2,85 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,03
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,53
Экономия при брони: -20,33 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
100,20
Экономия при брони: -4,62 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,48
Экономия при брони: -20,28 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,57
Экономия при брони: -4,95 грн