Грудной сбор № 2 (Species pectoralis № 2)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,00
Экономия при брони: -18,60 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,37
Экономия при брони: -18,02 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,70
Экономия при брони: -28,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,21
Экономия при брони: -19,83 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,45
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,75
Экономия при брони: -19,34 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,22
Экономия при брони: -18,84 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Экономия при брони: -26,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,70
Экономия при брони: -28,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,04
Экономия при брони: -19,66 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,54
Экономия при брони: -19,19 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Грудной сбор № 2 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Грудной сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Экономия при брони: -26,60 грн