Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)
Желчегонный сбор № 2 инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flores) 0,4 г, тысячелистника травы (Millefolii herba) 0,2 г, мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 0,2 г, кориандра плодов (Coriandri fructus) 0,2 г.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета с вкраплениями желтого, оранжевого и желтовато-бурого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при билиарной патологии.
Код АТС А05А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества препарата увеличивают секрецию желчи, оказывают желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное действие.
Показания
Хронические холециститы, холангиты, ангиохолиты с гипомоторной дискинезией желчного пузыря (в составе комплексной терапии).
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата (в т.ч. к растениям семейства астровых (Сложноцветные). Обтурационная желтуха или желчнокаменная болезнь с наличием конкрементов размером более 10 мм в диаметре, острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы бронхиальная астма; повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестна.
Особенности применения
С осторожностью применять больным с желудочно-пищеводным рефлюксом, изжогой.
Способ применения и дозы
2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по ½ — ⅓ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по ¼ стакана. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — ½-⅓ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по ¼ стакана.
Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 2 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке; по 2 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.