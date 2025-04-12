2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по ½ — ⅓ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по ¼ стакана. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — ½-⅓ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по ¼ стакана.

Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.