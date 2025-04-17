Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -16,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,43
Экономия при брони: -12,45 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,61
Экономия при брони: -11,88 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
45,86
Экономия при брони: -11,15 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
45,43
Экономия при брони: -2,29 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,59
Экономия при брони: -11,21 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,30
Экономия при брони: -1,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,89
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"