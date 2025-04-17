Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,79
Экономия при брони: -13,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -16,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,46
Экономия при брони: -13,23 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,85
Экономия при брони: -13,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,68
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,87
Экономия при брони: -13,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,91
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,57
Экономия при брони: -11,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -16,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -16,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
50,00
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,58
Экономия при брони: -1,83 грн