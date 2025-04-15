Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
45,83
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -15,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,57
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,29
Экономия при брони: -11,73 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -15,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,47
Экономия при брони: -11,93 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
49,90
Экономия при брони: -14,20 грн