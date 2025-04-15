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Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)

Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 122 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
42,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
45,83
Экономия при брони: -11,30 грн
34,53 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -15,90 грн
35,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
42,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -15,90 грн
35,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,57
Экономия при брони: -12,02 грн
34,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,29
Экономия при брони: -11,73 грн
34,56 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
43,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
33,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -15,90 грн
35,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,47
Экономия при брони: -11,93 грн
34,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -17,00 грн
35,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
49,90
Экономия при брони: -14,20 грн
35,70 грн
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