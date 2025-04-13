Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 680 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
50,10
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
51,60
Экономия при брони: -13,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
62,60
Экономия при брони: -13,43 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,76
Экономия при брони: -8,23 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,37
Экономия при брони: -10,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
52,70
Экономия при брони: -14,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"