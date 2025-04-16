Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,46
Экономия при брони: -12,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,43
Экономия при брони: -10,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
45,05
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,15
Экономия при брони: -2,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,76
Экономия при брони: -4,06 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,82
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,10
Экономия при брони: -4,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
48,89
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
48,24
Экономия при брони: -11,21 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,02
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"