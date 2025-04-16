Желчегонный сбор № 2 (Cholagogue species № 2)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,25
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,39
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,40
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
50,20
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,71
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
46,58
Экономия при брони: -2,90 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,96
Экономия при брони: -14,10 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
47,60
Экономия при брони: -1,44 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Желчегонный сбор № 2 сбор пачка 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
48,06
Экономия при брони: -10,75 грн