Распространенность заболеваний почек довольно высока — признаки поражения почек можно выявить у каждого десятого жителя Земли. Фитотерапевтические препараты, влияющие на функцию почек, являются вспомогательным средством, которое применяют как для профилактики заболеваний мочевых путей (наравне с правильным питьевым режимом, ограничением количества соли и т.д.), так и дополняют ими схемы консервативной терапии или хирургического лечения различных заболеваний (Швецов М.Ю., 2011).

Фармакологические свойства спорыша травы

Спорыш, также известный как горец птичий (Polygonum aviculare L.), — однолетнее травянистое растение, которое широко применяется как в народной медицине, так и в комплексных фитотерапевтических препаратах. Настой травы спорыша обычно применяют для лечения урологических заболеваний. Для травы спорыша характерна литолитическая, противомикробная и диуретическая активность (Вилкова Н.Д., 2017). Кроме того, настой растения оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие, тонизирует миометрий и обладает антигеморрагическими свойствами. Настой травы растения считается эффективным средством в терапии мочекаменной болезни, желудочно-кишечных заболеваний, атонии матки, туберкулеза, заболеваний, связанных с повышенной проницаемостью сосудистой стенки (Фармацевтична енциклопедія), а также гиперхромных анемий и гипертонической болезни (Муравьева М.М., 2010). Также антитоксические свойства настоя могут применяться в комплексном лечении функциональной недостаточности печени (Джафарова Р.Э., 2007). Такой спектр показаний связан в основном с наличием в составе травы спорыша флавоноидов — авикулярина (важнейший флавоноид), изорамнетина, кверцетина и его 3-арабинозида, кемпферола, лютеолина, мирицетина и катехинов. Кроме того, в растении содержатся кумарины (умбеллиферон и скополетин), фенолокислоты, сапонины, витамины и дубильные вещества (Фармацевтична енциклопедія). В эксперименте на кроликах установлено гипогликемическое действие вытяжки из спорыша (спиртовая вытяжка превышает по эффективности водную (Джафарова Р.Э., 2007).

Спорыша трава: применение в клинической практике

Настой спорыша назначается при мочекислом диатезе (начальные стадии мочекаменной болезни), а также после выведения конкрементов из почек и мочевыводящих путей. Он может применяться и в комплексной терапии пиелонефрита, цистита и хронического гломерулонефрита (инструкция МЗ Украины).

Настой спорыша применяется для комплексного лечения больных с хроническим пиелонефритом. Важно, что экстракт спорыша входит в состав таких комплексных фитотерапевтических препаратов урологического действия, как фитолизин и цистон (Хотим Е.Н., 2014). Нефропротекторные и ангиопротекторные свойства спорыша используются в поддерживающей терапии (длительные профилактические курсы) при дисметаболических нефропатиях у детей (Длин В.В., 2012). При лечении пиелонефрита важно сочетать прием лекарственных средств и фитотерапевтических препаратов (в том числе и настоя спорыша) с лечебной диетой и употреблением достаточного количества жидкости, особенно в теплое время года, когда из-за интенсивного испарения воды с поверхности кожи моча наиболее концентрированная (Ожегов А.М., 2007). Спорыша траву как растительный уросептик рекомендуется применять после окончания антибактериальной терапии обострений хронического пиелонефрита либо в качестве профилактического средства (Шулутко Б.И., 2002).

В результате эксперимента установлено, что для травы спорыша характерно выраженное простатопротекторное действие, что позволяет назначать настой травы растения в качестве вспомогательного средства при хроническом простатите (Кароматов И.Д., 2018).

Дубильные вещества, каротин и биофлавоноиды, входящие в состав травы спорыша нормализуют функциональное состояние эпителия, выстилающего ЖКТ. При этом оптимизируется проницаемость сосудистой стенки и нормализуется всасывание питательных веществ (Лобач Е.Ю., 2018).

Вяжущие свойства действующих веществ спорыша травы также используются в лечении заболеваний дыхательных путей — ингаляции с настоем растения позволяют снизить пенообразование мокроты (Данилюк О.А., 2008), благодаря чему улучшается ее откашливание. Кроме того, водный настой спорыша при применении внутрь и в виде ингаляций способствует активации фагоцитоза, что особенно важно при обострении хронического бронхита (Стасева И.М., 2012).

Водный настой из спорыша травы рекомендуется принимать онкобольным — благодаря содержанию большого количества флавоноидов и танидов фитопрепарат повышает устойчивость к химио- и радиотерапии, а также оказывает тонизирующее действие на противорецидивном этапе реабилитации (Кувакова А.Р., 2016).

Настой спорыша травы может применяться в комплексе терапии гипертонической болезни благодаря мочегонным и ангиопротекторным свойствам растения (Купеев В.Г., 2005).

Спорыш: ограничения и предостережения

Спорыш оказывает раздражающее (стимулирующее) действие на почечную паренхиму, поэтому не показан больным с ХПН. Кроме того, в составе растения содержатся кремниевые соединения, которые могут осаждаться в почках в виде микрокристаллов (Архипов В.В., 2002).

Из-за утеротонического действия (Фармацевтична енциклопедія) настой спорыша противопоказан при беременности (инструкция МЗ Украины).

Спорыша трава: заключение

Спорыша трава — широко известное лекарственное растительное сырье, применяемое в урологии. Настой из растения применяется в лечении острых и хронических заболеваний мочевых путей, а экстракт входит в состав лекарственных препаратов урологического назначения.