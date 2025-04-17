Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,73
Экономия при брони: -1,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,88
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
37,39
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,70
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,07
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,90
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,92
Экономия при брони: -4,19 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
34,85
Экономия при брони: -1,23 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,44
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,48
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,60
Экономия при брони: -1,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"