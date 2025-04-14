Харьков (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,47
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,68
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,91
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,11
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,54
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"