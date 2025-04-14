Днепр (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,35
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,70
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,70
Экономия при брони: -3,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,24
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
37,61
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,34
Экономия при брони: -4,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,27
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,07
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,65
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,90
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,10
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
34,36
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,63
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
34,01
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,02
Экономия при брони: -3,56 грн