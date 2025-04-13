Киев (адрес не указан)
Доступно в 545 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
45,30
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
42,30
Экономия при брони: -9,06 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
33,82
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
37,60
Экономия при брони: -8,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,93
Экономия при брони: -4,24 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
34,97
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,36
Экономия при брони: -4,58 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
42,13
Экономия при брони: -1,26 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
37,60
Экономия при брони: -8,05 грн