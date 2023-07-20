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Активные вещества — “Г”ГОРЕЦ ПТИЧИЙ* (POLYGONUM AVICULARE*)

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ* (POLYGONUM AVICULARE*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Спорыша трава трава резано-прессованная, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Спорыша трава Трава резано-прессованная, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 449 аптеках
от 20,72 грн
Цены в аптеках
Горца птичьего трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Горца птичьего трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 285 аптеках
от 19,24 грн
Цены в аптеках
Спорыша трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Спорыша трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Спорыша трава трава, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Спорыша трава Трава, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: трава резано-прессованная.

для лекарственных целей заготавливают надземные части (траву) горца птичьего (спорыша) в период цветения: в них содержатся флавоноловые гликозиды (кверцетин, авикулярин, гиперозид), витамины С, Е, каротин, таннины, воск, смолы, слизь и др. Спиртовые и водные вытяжки из травы повышают свертываемость крови, снижают АД, повышают диурез, оказывают противовоспалительное действие, способствуют отхождению мочевых конкрементов.
В народной медицине он используется при различных заболеваниях печени, почек, желудка и нарушениях обмена веществ. При выпадении волос отваром горца птичьего моют голову для стимуляции их роста.

почечнокаменная болезнь, ХПН, хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, воспаление мочевого пузыря в стадии ремиссии (в составе комплексной терапии).

в виде настоя, 2–3 раза в сутки за 15–20 мин до еды. Взрослым — по 1/3½ стакана, детям в возрасте от 14 лет — по ¼ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по 2 столовые ложки, 7–12 лет — по 1 столовой ложке. Курс лечения — до 20–25 дней.

тромбофлебит, острые заболевания почек и мочевого пузыря, наличие в мочевыводящих путях камней размером >6 мм, повышенная чувствительность, период беременности и кормления грудью.

аллергические реакции, почечная колика.

неизвестна.

не сообщалось.