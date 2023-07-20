для лекарственных целей заготавливают надземные части (траву) горца птичьего (спорыша) в период цветения: в них содержатся флавоноловые гликозиды (кверцетин, авикулярин, гиперозид), витамины С, Е, каротин, таннины, воск, смолы, слизь и др. Спиртовые и водные вытяжки из травы повышают свертываемость крови, снижают АД, повышают диурез, оказывают противовоспалительное действие, способствуют отхождению мочевых конкрементов.

В народной медицине он используется при различных заболеваниях печени, почек, желудка и нарушениях обмена веществ. При выпадении волос отваром горца птичьего моют голову для стимуляции их роста.