ГОРЕЦ ПТИЧИЙ* (POLYGONUM AVICULARE*) Действующее вещество
для лекарственных целей заготавливают надземные части (траву) горца птичьего (спорыша) в период цветения: в них содержатся флавоноловые гликозиды (кверцетин, авикулярин, гиперозид), витамины С, Е, каротин, таннины, воск, смолы, слизь и др. Спиртовые и водные вытяжки из травы повышают свертываемость крови, снижают АД, повышают диурез, оказывают противовоспалительное действие, способствуют отхождению мочевых конкрементов.
В народной медицине он используется при различных заболеваниях печени, почек, желудка и нарушениях обмена веществ. При выпадении волос отваром горца птичьего моют голову для стимуляции их роста.
почечнокаменная болезнь, ХПН, хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, воспаление мочевого пузыря в стадии ремиссии (в составе комплексной терапии).
в виде настоя, 2–3 раза в сутки за 15–20 мин до еды. Взрослым — по 1/3½ стакана, детям в возрасте от 14 лет — по ¼ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по 2 столовые ложки, 7–12 лет — по 1 столовой ложке. Курс лечения — до 20–25 дней.
тромбофлебит, острые заболевания почек и мочевого пузыря, наличие в мочевыводящих путях камней размером >6 мм, повышенная чувствительность, период беременности и кормления грудью.
аллергические реакции, почечная колика.
неизвестна.
не сообщалось.