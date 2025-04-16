Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,13
Экономия при брони: -1,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
38,76
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 60 г №1
Ключи Здоровья
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
39,18
Экономия при брони: -2,47 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,10
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
34,67
Экономия при брони: -5,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,37
Экономия при брони: -12,37 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,77
Экономия при брони: -11,77 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
38,50
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,24
Экономия при брони: -6,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
35,74
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,11
Экономия при брони: -9,80 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
36,75
Экономия при брони: -10,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Спорыша трава трава резано-прессованная 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
40,60
Экономия при брони: -4,90 грн