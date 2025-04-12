Профилактика дефицита железа у новорожденных основана на раннем введении разнообразного питания.

Этот препарат не рекомендуется для лечения гипосидеремии при воспалительных синдромах.

Прием препаратов железа следует проводить одновременно с устранением причин потери железа.

В 1 ампуле этого препарата содержится 3 г сахарозы. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы или сахаразно-изомальтазной недостаточностью не должны принимать этот препарат.

В 1 ампуле этого препарата содержится 0,08 г глюкозы. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Пациенты с синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы не должны принимать этот препарат.

Препарат содержит в составе ароматизатора незначительное количество этанола (спирта) менее 0,1 г в ампуле.

Наличие глюкозы и сахарозы может быть вредным для зубов при длительном приеме препарата (по меньшей мере 2 недели).

Во избежание временного потемнения зубной эмали не следует принимать препарат в неразведенном виде и долго удерживать жидкость в ротовой полости, после приема препарата необходимо тщательно почистить зубы. В любом случае потемнение зубной эмали исчезает после окончания курса лечения.

Чрезмерное употребление чая уменьшает всасывание железа.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата во время беременности и кормления грудью рекомендуется после консультации с врачом. Доступные данные по наблюдению за ограниченным количеством беременных на фоне приема препарата Тотема не свидетельствуют о нежелательном влиянии на течение беременности, плод и новорожденного. Препарат можно применять беременным в II и III триместрах беременности или начиная с 4-го месяца беременности.

Попадание препарата в материнское молоко не исследовали. Таким образом, его применение при кормлении грудью может рассматриваться только в случае необходимости.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.