Киев
Тотема (Tot'Hema)

Тотема (Tot'Hema)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 884 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
409,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
424,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
397,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
388,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
401,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
482,40
Экономия при брони: -55,90 грн
426,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
485,30
Экономия при брони: -58,80 грн
426,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
529,70
Экономия при брони: -113,78 грн
415,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
404,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
435,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
539,90
Экономия при брони: -102,67 грн
437,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
428,61
Экономия при брони: -21,83 грн
406,78 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
374,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
387,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
537,50
Экономия при брони: -115,42 грн
422,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
423,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
406,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
449,48
Экономия при брони: -38,16 грн
411,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
472,30
Экономия при брони: -45,80 грн
426,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
405,50 грн
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