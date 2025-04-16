Киев
Тотема (Tot'Hema)

Тотема (Tot'Hema)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
248,21
Экономия при брони: -8,07 грн
240,13 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
471,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
490,90
Экономия при брони: -71,80 грн
419,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
446,18
Экономия при брони: -28,88 грн
417,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
383,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
237,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
396,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
375,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
411,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
483,80
Экономия при брони: -64,70 грн
419,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
431,70
Экономия при брони: -23,87 грн
407,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
291,40
Экономия при брони: -25,25 грн
266,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
495,80
Экономия при брони: -76,70 грн
419,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
392,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
356,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
246,95
Экономия при брони: -37,40 грн
209,55 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
467,89
Экономия при брони: -65,59 грн
402,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
380,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
431,74
Экономия при брони: -28,45 грн
403,29 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
424,66
Экономия при брони: -21,37 грн
403,29 грн
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