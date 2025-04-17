Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
502,10
Экономия при брони: -79,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
495,40
Экономия при брони: -14,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
471,30
Экономия при брони: -48,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
482,00
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
500,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
500,30
Экономия при брони: -77,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
189,27
Экономия при брони: -22,57 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
514,80
Экономия при брони: -92,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
253,96
Экономия при брони: -20,41 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
503,10
Экономия при брони: -80,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
437,72
Экономия при брони: -47,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
478,69
Экономия при брони: -62,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
476,70
Экономия при брони: -54,00 грн