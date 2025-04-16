Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
500,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
489,97
Экономия при брони: -39,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
440,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
468,52
Экономия при брони: -47,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
425,69
Экономия при брони: -33,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
463,66
Экономия при брони: -54,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
436,54
Экономия при брони: -44,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
480,00
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
465,71
Экономия при брони: -55,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
440,51
Экономия при брони: -43,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
467,00
Экономия при брони: -51,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
449,05
Экономия при брони: -44,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
444,19
Экономия при брони: -39,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
431,77
Экономия при брони: -36,77 грн