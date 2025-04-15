Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
500,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
442,95
Экономия при брони: -30,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
437,90
Экономия при брони: -28,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
492,30
Экономия при брони: -74,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
440,00
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
440,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
475,60
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
444,36
Экономия при брони: -14,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
481,70
Экономия при брони: -64,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
441,92
Экономия при брони: -32,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
438,35
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
446,62
Экономия при брони: -35,38 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
500,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
438,69
Экономия при брони: -27,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
421,61
Экономия при брони: -29,01 грн