Киев
Тотема (Tot'Hema)

Тотема (Tot'Hema)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 390 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
393,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
430,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
468,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
422,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
418,13
Экономия при брони: -26,57 грн
391,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
399,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
423,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
398,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
450,33
Экономия при брони: -38,39 грн
411,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
480,30
Экономия при брони: -51,00 грн
429,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
442,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
491,10
Экономия при брони: -61,80 грн
429,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
397,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
397,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
396,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
475,20
Экономия при брони: -45,90 грн
429,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
391,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
374,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
434,44
Экономия при брони: -26,59 грн
407,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тотема раствор оральный ампула 10 мл №20
Lab. Innotech International
395,00 грн
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