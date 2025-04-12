Следует избегать одновременного применения противогрибковых антибиотиков местного применения, таких как гризеофульвин, клотримазол; препаратов, в состав которых входит фенол, борная кислота, а также гормональных препаратов. При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут возникать аллергические реакции.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.