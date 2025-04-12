Фукорцин (Fucorcin)
Фукорцин инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 мл раствора содержит фуксина основного — 4,0 мг, кислоты борной — 8,0 мг, фенола — 39,0 мг, ацетона — 0,049 мл, резорцина — 78,0 мг
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Активные действующие вещества, входящие в состав лекарственного средства, обеспечивают широкий спектр противомикробных эффектов при поражениях кожи и слизистых оболочек инфекционными возбудителями. Препарат проявляет также фунгицидный эффект при грибковых поражениях наружных покровов.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Для лечения заболеваний кожи, вызванных чувствительными к препарату возбудителями: различные виды дерматомицетов (трихофитон, микроспорумы, эпидермофитоны), микробная экзема, жирная и смешанная формы себореи.
Противопоказания
Повышенная чувствительность кожи к компонентам препарата. Хронические аллергические дерматозы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует избегать одновременного применения противогрибковых антибиотиков местного применения, таких как гризеофульвин, клотримазол; препаратов, в состав которых входит фенол, борная кислота, а также гормональных препаратов. При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут возникать аллергические реакции.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.
Особенности применения
Лечение препаратом следует проводить под контролем врача и придерживаться рекомендуемых доз.
Не наносить препарат на большие участки тела и не допускать попадания препарата в глаза.
Больным с нарушениями функции почек лечение следует проводить с осторожностью.
Способ применения и дозы
Раствором смазывать пораженные участки кожи и слизистых оболочек 1–3 раза в день до клинического выздоровления. Курс лечения определяет врач.
Дети
Не применять детям до 12 лет.
Побочные реакции
Реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, крапивница, ангионевротический отек местные аллергические реакции (в т. ч. сыпь, гиперемия, отек, зуд в месте нанесения).
У некоторых пациентов, особенно при длительном применении, могут возникать явления головокружения, слабости, нарушения дыхания, судороги, спутанность сознания, головная боль, тошнота, рвота, диарея, олигурия, десквамация эпителия.
При появлении таких симптомов необходимо смыть остатки препарата с поверхности кожи водой; отменить препарат и назначить симптоматическую терапию.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности
2 года. Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке!
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл, (без пачки или в пачке).
Категория отпуска
Без рецепта.