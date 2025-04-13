Киев
Фукорцин (Fucorcin)

Фукорцин (Fucorcin)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 909 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
49,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
54,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
50,65 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
58,50 грн
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
59,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -16,50 грн
57,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
60,90
Экономия при брони: -15,74 грн
45,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
37,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
48,63 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
74,00
Экономия при брони: -15,83 грн
58,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,00
Экономия при брони: -4,53 грн
58,47 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
59,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
55,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
61,27 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
47,72 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,82
Экономия при брони: -10,60 грн
54,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70
Экономия при брони: -14,70 грн
57,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
39,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,80 грн
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