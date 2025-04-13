Киев (адрес не указан)
Доступно в 909 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -16,50 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
60,90
Экономия при брони: -15,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
74,00
Экономия при брони: -15,83 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,00
Экономия при брони: -4,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,82
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм