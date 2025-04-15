Львов (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон-карандаш 5 мл №1
Ленчин Виталий Николаевич
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,54
Экономия при брони: -10,36 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,20 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,40
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70
Экономия при брони: -17,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,57
Экономия при брони: -11,31 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,18
Экономия при брони: -11,06 грн
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,76
Экономия при брони: -2,97 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -18,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
68,50
Экономия при брони: -13,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм