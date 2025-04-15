Киев
Фукорцин (Fucorcin)

Фукорцин (Fucorcin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 219 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон-карандаш 5 мл №1
Ленчин Виталий Николаевич
48,50 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
68,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
55,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,54
Экономия при брони: -10,36 грн
53,18 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,20 грн
54,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
58,30 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
54,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,40
Экономия при брони: -18,70 грн
54,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70
Экономия при брони: -17,00 грн
54,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
47,72 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,57
Экономия при брони: -11,31 грн
53,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,18
Экономия при брони: -11,06 грн
53,12 грн
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,76
Экономия при брони: -2,97 грн
54,79 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,20 грн
54,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -18,80 грн
54,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
68,50
Экономия при брони: -13,80 грн
54,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
51,97 грн
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