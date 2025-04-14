Харьков (адрес не указан)
Доступно в 418 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,03
Экономия при брони: -8,80 грн
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,72
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,94
Экономия при брони: -10,65 грн
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
58,13
Экономия при брони: -3,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм