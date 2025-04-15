Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
69,49
Экономия при брони: -8,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
69,49
Экономия при брони: -8,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
66,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,15
Экономия при брони: -3,32 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,43
Экономия при брони: -8,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,90
Экономия при брони: -9,65 грн
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,62
Экономия при брони: -2,77 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
57,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
67,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,90
Экономия при брони: -2,04 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
66,22
Экономия при брони: -2,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон-карандаш 5 мл №1
Ленчин Виталий Николаевич
40,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -19,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,82
Экономия при брони: -5,37 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
62,08
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,89
Экономия при брони: -5,08 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,21
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,95
Экономия при брони: -6,54 грн