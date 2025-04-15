Днепр (адрес не указан)
Доступно в 276 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,56
Экономия при брони: -3,68 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
65,10
Экономия при брони: -10,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
65,15
Экономия при брони: -10,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
65,12
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон-карандаш 5 мл №1
Ленчин Виталий Николаевич
40,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70
Экономия при брони: -17,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,68
Экономия при брони: -5,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,97
Экономия при брони: -11,79 грн
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
58,58
Экономия при брони: -3,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,70
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
56,86
Экономия при брони: -2,08 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,18
Экономия при брони: -4,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,92
Экономия при брони: -3,19 грн
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,36
Экономия при брони: -5,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
67,39
Экономия при брони: -10,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
58,20
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,43
Экономия при брони: -11,23 грн
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
57,99
Экономия при брони: -3,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,05
Экономия при брони: -7,65 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм