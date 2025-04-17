Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,73
Экономия при брони: -2,15 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,50
Экономия при брони: -19,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
65,02
Экономия при брони: -13,68 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,44
Экономия при брони: -10,97 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин Ликол раствор водно-спиртовой флакон 25 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
71,90
Экономия при брони: -17,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флакон-маркер для хранения и нанесения растворов наружного применения Flomed® - Фукорцина 3 мл №1
Афалина
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,32
Экономия при брони: -11,98 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
73,40
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
63,57
Экономия при брони: -12,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм
64,92
Экономия при брони: -13,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фукорцин раствор накожный флакон 25 мл №1
Фитофарм