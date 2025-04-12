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Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)

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Мяты перечной настойка
Мяты перечной настойка
Настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
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Мяты перечной настойка
Мяты перечной настойка
Настойка флакон-капельница 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Нет в наличии
Цены в Киев
от 13,60 грн
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Инструкция указана для Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1

Мяты перечной настойка инструкция по применению

Инструкция указана для Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1

Состав

действующее вещество: 1 флакон содержит настойки мяты перечной (Menthae piperitae folium) (1:20) (экстрагент — этанол 90%) — 25 мл;
вспомогательные вещества: масло мяты перечной.

Лекарственная форма

Настойка.

Жидкость от зеленого до зелено-бурого цвета, с запахом мяты перечной. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Показания


Тошнота, рвота, расстройства пищеварения, стенокардия, невралгические боли.

Противопоказания


Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма и спазмофилия.

Дети

Не рекомендуется применять Мяты перечной настойку детям до 12 лет из-за содержания спирта этилового, входящий в состав препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконах-капельницах, флаконах.

Характеристики
Производитель
ООО "Тернофарм"
Форма выпуска
Настойка
Условия продажи
Без рецепта
Объем
25 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/8483/01/01 от 29.11.2017
Международное название