Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)
Мяты перечной настойка инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 флакон содержит настойки мяты перечной (Menthae piperitae folium) (1:20) (экстрагент — этанол 90%) — 25 мл;
вспомогательные вещества: масло мяты перечной.
Лекарственная форма
Настойка.
Жидкость от зеленого до зелено-бурого цвета, с запахом мяты перечной. В процессе хранения возможно выпадение осадка.
Показания
Тошнота, рвота, расстройства пищеварения, стенокардия, невралгические боли.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма и спазмофилия.
Дети
Не рекомендуется применять Мяты перечной настойку детям до 12 лет из-за содержания спирта этилового, входящий в состав препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не выявлено.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл во флаконах-капельницах, флаконах.