Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,90
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,00 грн
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Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,90 грн
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Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
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Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
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Экономия при брони: -0,52 грн
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Аптека интернет цен
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