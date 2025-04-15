Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,90
Экономия при брони: -4,40 грн
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
19,98
Экономия при брони: -0,01 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Здорова родина
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
20,26
Экономия при брони: -0,05 грн
Аптека24
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
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Подорожник
Зубра, ул. Франко Ивана, 95-Б
7.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Здорова родина
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,86
Экономия при брони: -0,26 грн
Подорожник
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Здорова родина
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Здорова родина
Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,57
Экономия при брони: -0,01 грн
Здорова родина
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Семейная аптека
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
16,58
Экономия при брони: -0,07 грн
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
41.7 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,81
Экономия при брони: -0,21 грн
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,71
Экономия при брони: -0,12 грн
Здорова родина
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"