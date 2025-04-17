Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
16,62
Экономия при брони: -0,50 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 33
31.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
16,24
Экономия при брони: -0,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Евдокименко, 24-А
38.7 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,40
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -3,00 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
56.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-Б
63.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Соборная, 8
65.7 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 88
67.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Маложитомирская, 2
74.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
74.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 37-А
74.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -3,00 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
77.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,69
Экономия при брони: -0,21 грн
Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
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Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
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Экономия при брони: -0,03 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Червоное, пер. Базарный, 6
85.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -3,00 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
91.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 48
93.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,67
Экономия при брони: -0,03 грн