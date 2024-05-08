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Активные вещества — “М”МЯТА ПЕРЕЧНАЯ* (MENTHA PIPERITA*)

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ* (MENTHA PIPERITA*) Действующее вещество

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Найдено: 17 препаратов
Мяты перечной настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Мяты перечной настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 734 аптеках
от 15,81 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной листья листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Мяты перечной листья Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 641 аптеке
от 32,91 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Мяты перечной листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 483 аптеках
от 47,32 грн
Цены в аптеках
Мятные таблетки таблетки, 0,0025 г, блистер, № 10; Юнифарма
Мятные таблетки Таблетки, 0,0025 г, блистер, № 10 Юнифарма
В 460 аптеках
от 11,01 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Мяты перечной листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 317 аптеках
от 40,84 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной листья листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Мяты перечной листья Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 294 аптеках
от 34,78 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Мяты перечной листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 170 аптеках
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной настойка настойка, флакон, 25 мл, № 1; Тернофарм
Мяты перечной настойка Настойка, флакон, 25 мл, № 1 Тернофарм
В 170 аптеках
от 10,50 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Мяты перечной настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 144 аптеках
от 18,24 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной настойка настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Мяты перечной настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 7 аптеках
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной настойка настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Мяты перечной настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках
от 17,80 грн
Цены в аптеках
Мятные таблетки таблетки, 2,5 мг, блистер, № 10; Фитофарм
Мятные таблетки Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 10 Фитофарм
В 1 аптеке
от 14,30 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной листья листья, 1,5 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20; Тернофарм
Мяты перечной листья Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20 Тернофарм
В 1 аптеке
от 41,40 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной листья листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 10; Тернофарм
Мяты перечной листья Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 10 Тернофарм
В 1 аптеке
от 53,60 грн
Цены в аптеках
Мяты перечной настойка настойка, флакон-капельница, 25 мл, № 1; Тернофарм
Мяты перечной настойка Настойка, флакон-капельница, 25 мл, № 1 Тернофарм
В 4 аптеках других городов
от 17,00 грн
Цены в других городах
Мяты перечной листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Мяты перечной листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
В 1 аптеке других городов
от 32,00 грн
Цены в других городах
Мяты перечной листья листья, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Тернофарм
Мяты перечной листья Листья, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: листья, настойка, таблетки.

листья мяты перечной содержат 1–3% эфирного масла, в состав которого входит ментол (до 70%) и его эфиры, кетон-ментон, олеаноловая и урсоловая кислоты, флавоноиды. При приеме внутрь препараты из листьев мяты перечной рефлекторным путем за счет раздражения рецепторов слизистых оболочек оказывают умеренное спазмолитическое, седативное, а также желчегонное действие, уменьшают тошноту, при нанесении на слизистые оболочки проявляют умеренный местноанестезирующий эффект.
Применяют в виде настоя, настойки и различных готовых лекарственных форм, содержащих экстракт из листьев мяты или мятное масло. Последнее получают из листьев и других надземных частей мяты. Содержит около 50% ментола, от 4 до 9% эфиров ментола с уксусной и валериановой кислотами и другие биологически активные вещества. Входит в состав таблеток мятных (0,0025 г масла, 0,5 г сахара).

внутрь — при тошноте, рвоте, спазмах гладких мышц внутренних органов, хроническом холецистите; наружно — для уменьшения кожного зуда и локальной болезненности при солнечных ожогах, зудящем дерматозе, укусах насекомых, при миалгии, невралгии.

настой из листьев мяты перечной (5:200) назначают внутрь в теплом виде по 1/31/2 стакана 2–3 раза в сутки за 15 мин до еды. Настойку назначают внутрь по 10–15 капель на прием; применяют также в качестве корригирующего средства для улучшения вкуса микстур. Таблетки назначают сублингвально по 1–2 таблетки на прием.

ранний детский возраст, спазмофилия, БА.

контактный дерматит, аллергические реакции.