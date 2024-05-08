листья мяты перечной содержат 1–3% эфирного масла, в состав которого входит ментол (до 70%) и его эфиры, кетон-ментон, олеаноловая и урсоловая кислоты, флавоноиды. При приеме внутрь препараты из листьев мяты перечной рефлекторным путем за счет раздражения рецепторов слизистых оболочек оказывают умеренное спазмолитическое, седативное, а также желчегонное действие, уменьшают тошноту, при нанесении на слизистые оболочки проявляют умеренный местноанестезирующий эффект.

Применяют в виде настоя, настойки и различных готовых лекарственных форм, содержащих экстракт из листьев мяты или мятное масло. Последнее получают из листьев и других надземных частей мяты. Содержит около 50% ментола, от 4 до 9% эфиров ментола с уксусной и валериановой кислотами и другие биологически активные вещества. Входит в состав таблеток мятных (0,0025 г масла, 0,5 г сахара).