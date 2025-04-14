Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Харьков
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
10.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Валки, ул. Харьковская, 11-А
47.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
128.7 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,90
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
16,62
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Юрьевка, ул. Центральная, 108/1
139.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
157.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,40
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
164.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 57
166.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 35
166.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 19-А
167.0 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -5,00 грн