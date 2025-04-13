Киев
Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)

Мяты перечной настойка (Tinctura menthae piperitae)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 139 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,95
Экономия при брони: -3,85 грн
14,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,50
Экономия при брони: -3,91 грн
14,59 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,50
Экономия при брони: -3,91 грн
14,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,50
Экономия при брони: -3,91 грн
14,59 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
15,30 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
16,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,50
Экономия при брони: -3,91 грн
14,59 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
15,30 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,50
Экономия при брони: -3,91 грн
14,59 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
13,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
18,30
Экономия при брони: -4,70 грн
13,60 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
Мяты перечной настойка настойка флакон 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
17,46
Экономия при брони: -0,52 грн
16,94 грн
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