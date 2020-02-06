препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки, раневые поверхности и язвы.

При применении на коже лица следует ограничить продолжительность курса терапии до 5 дней.

Если во время применения препарата появились раздражение кожи или повышенная чувствительность, лечение следует прекратить. При наличии инфекции следует назначить соответствующую терапию.

При исчезновении перхоти или ороговелости лечение продолжать только кортикостероидами. Любые побочные эффекты, возникающие при применении системных кортикостероидов, включая угнетение функции коры надпочечников, могут проявляться и при местном применении ГКС, особенно у детей.

Системная абсорбция ГКС или салициловой кислоты при местном применении будет выше, если лечение проводить на больших поверхностях тела или при использовании окклюзионных повязок. Следует соблюдать соответствующие меры в таких случаях, особенно при лечении детей.

Следует избегать длительной терапии препаратом всем пациентам, независимо от возраста.

При развитии чрезмерной сухости или увеличении раздражения кожи следует прекратить применение препарата.

Кортикостероиды для наружного применения по ряду причин могут вызвать псориаз, включая возобновление симптомов с последующим развитием толерантности, риском возникновения пустулезного псориаза и локальной системной токсичности вследствие снижения защитной функции кожи. Пациенты с нарушениями функции печени наиболее чувствительны к системному действию. Необходимо тщательное наблюдение за пациентом. Местные кортикостероиды могут искажать клиническую картину.

Возможен рецидив при прерывании лечения. Может произойти обострение инфекции, также может замедлиться заживление.

Препарат не следует наносить на слизистые оболочки или участки вокруг глаз из-за кератолитического действия салициловой кислоты.

Противопоказано нанесение препарата на участки с атрофированной кожей.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Поскольку безопасность применения местных кортикостероидов у беременных не установлена, не следует применять препарат в I триметр беременности. Назначение кортикостероидов в более поздние сроки беременности возможно, если ожидаемая польза для матери явно превышает потенциальную угрозу для плода. Препараты данной группы противопоказаны беременным в высоких дозах и в течение длительного времени.

Период кормления грудью. В настоящее время не ясно, могут ли кортикостероиды при местном применении в результате системной абсорбции проникать в грудное молоко, поэтому при принятии решения о прекращении кормления грудью или отмене препарата следует учитывать необходимость назначения препарата.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 2 лет.

Применение у детей возможно только после консультации и под наблюдением врача. Следует учитывать большую абсорбцию препарата у детей ввиду большего значения соотношения площади поверхности кожи к массе тела ребенка, что может проявляться усилением системной токсичности и угнетением гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Продолжительность лечения у детей должна быть сведена к минимально возможному времени. У детей чаще возникают признаки угнетения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и наружные кортикостероидные эффекты под влиянием местных кортикостероидов, чем у взрослых пациентов. У детей, получающих лечение топическими кортикостероидами, могут наблюдаться угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, синдром Кушинга, линейная задержка роста, недостаточный прирост массы тела, повышение внутричерепного давления. Проявления надпочечниковой супрессии у детей: низкий уровень кортизола плазмы крови и отсутствие ответа на АКТГ-стимуляцию. Повышение внутричерепного давления проявляется выпячиванием родничка, головной болью, двусторонним отеком диска зрительного нерва.

Не использовать под подгузники.

Применение препарата Белосалик возможно только в случае, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск развития побочных реакций.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.