Белосалик мазь (Belosalic® ointment) (4222) - инструкция по применению ATC-классификация
Белосалик мазь инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бетаметазона дипропионат — синтетический фторированный кортикостероид, оказывающий противовоспалительное, противоаллергическое и сосудосуживающее действие. При местном применении салициловая кислота оказывает кератолитическое действие.
Фармакокинетика. Всасывание в организме бетаметазона дипропионата возможно главным образом после длительного лечения на обширной поверхности кожи.
Показания Белосалик мазь
для местного лечения дерматозов, чувствительных к кортикостероидам, таких как: хронический, эритематозный или гиперкератозный псориаз и другие дерматозы эритематозно-скваматозного характера, такие как себорейный дерматит (экзема), сухая экзема в десквамативной фазе, лихенификация.
Применение Белосалик мазь
Белосалик мазь применяют только наружно 2 раза в сутки путем нанесения тонкого слоя на пораженную поверхность и легкого втирания. Длительность лечения обычно ограничивается 3 нед. Частоту и длительность применения, отличную от рекомендованной, может установить врач, ориентируясь на тяжесть заболевания. В случаях легкого течения заболевания достаточно однократного применения на протяжении суток.
Максимальную суточную дозу следует постепенно снижать до как можно более низкой, которая позволила бы контролировать симптомы. Препарат применяют у детей в возрасте от 2 лет. Продолжительность лечения у детей в возрасте от 2 лет и старше должна быть ограничена до 5 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к бетаметазону, салициловой кислоте или любому из вспомогательных веществ препарата. А также розовые угри, акне, распространенный бляшечный псориаз, перианальный и генитальный зуд, пеленочный дерматит, периоральный дерматит, розацеа, кожные проявления сифилиса, туберкулез кожи, другие бактериальные и грибковые инфекции кожи без надлежащей антибактериальной и противогрибковой терапии, контагиозный моллюск, дерматомикозы, кожные реакции после вакцинации, варикозное расширение вен, вирусные инфекции (например простой герпес, опоясывающий лишай, ветряная оспа). Не следует применять под окклюзионные повязки.
Побочные эффекты
при применении местных кортикостероидов могут возникать такие побочные реакции: жжение, зуд, раздражение, сухость кожи, покалывание кожи, уплотнения кожи, растрескивание кожи, ощущение тепла, пластинчатое шелушение кожи, очаговое шелушение кожи, эритема, фолликулит, гипертрихоз, угревая сыпь, гипопигментация, периоральный дерматит и аллергический контактный дерматит.
Следующие побочные реакции могут возникать чаще при применении окклюзионных повязок: мацерация кожи, вторичная инфекция, атрофия кожи, стрии и потница.
У лиц с индивидуальной непереносимостью к компонентам препарата возможны реакции гиперчувствительности.
Стрии и расширение сосудов, в основном на лице, могут быть результатом длительного непрерывного нанесения препарата.
Любые побочные явления, возникающие при системном применении глюкокортикоидов, включая супрессию коры надпочечников, могут возникать и при их местном применении.
При местном применении салициловой кислоты могут возникать такие изменения со стороны кожи: сухость, шелушение, раздражение, контактный дерматит, аллергические реакции (крапивница, зуд), которые требуют отмены препарата.
При длительном применении возможно всасывание препарата в общий кровоток и развитие характерных для салицилатов побочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, ускоренное дыхание.
Особые указания
препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки, раневые поверхности и язвы.
При применении на коже лица следует ограничить продолжительность курса терапии до 5 дней.
Если во время применения препарата появились раздражение кожи или повышенная чувствительность, лечение следует прекратить. При наличии инфекции следует назначить соответствующую терапию.
При исчезновении перхоти или ороговелости лечение продолжать только кортикостероидами. Любые побочные эффекты, возникающие при применении системных кортикостероидов, включая угнетение функции коры надпочечников, могут проявляться и при местном применении ГКС, особенно у детей.
Системная абсорбция ГКС или салициловой кислоты при местном применении будет выше, если лечение проводить на больших поверхностях тела или при использовании окклюзионных повязок. Следует соблюдать соответствующие меры в таких случаях, особенно при лечении детей.
Следует избегать длительной терапии препаратом всем пациентам, независимо от возраста.
При развитии чрезмерной сухости или увеличении раздражения кожи следует прекратить применение препарата.
Кортикостероиды для наружного применения по ряду причин могут вызвать псориаз, включая возобновление симптомов с последующим развитием толерантности, риском возникновения пустулезного псориаза и локальной системной токсичности вследствие снижения защитной функции кожи. Пациенты с нарушениями функции печени наиболее чувствительны к системному действию. Необходимо тщательное наблюдение за пациентом. Местные кортикостероиды могут искажать клиническую картину.
Возможен рецидив при прерывании лечения. Может произойти обострение инфекции, также может замедлиться заживление.
Препарат не следует наносить на слизистые оболочки или участки вокруг глаз из-за кератолитического действия салициловой кислоты.
Противопоказано нанесение препарата на участки с атрофированной кожей.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Поскольку безопасность применения местных кортикостероидов у беременных не установлена, не следует применять препарат в I триметр беременности. Назначение кортикостероидов в более поздние сроки беременности возможно, если ожидаемая польза для матери явно превышает потенциальную угрозу для плода. Препараты данной группы противопоказаны беременным в высоких дозах и в течение длительного времени.
Период кормления грудью. В настоящее время не ясно, могут ли кортикостероиды при местном применении в результате системной абсорбции проникать в грудное молоко, поэтому при принятии решения о прекращении кормления грудью или отмене препарата следует учитывать необходимость назначения препарата.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 2 лет.
Применение у детей возможно только после консультации и под наблюдением врача. Следует учитывать большую абсорбцию препарата у детей ввиду большего значения соотношения площади поверхности кожи к массе тела ребенка, что может проявляться усилением системной токсичности и угнетением гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Продолжительность лечения у детей должна быть сведена к минимально возможному времени. У детей чаще возникают признаки угнетения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и наружные кортикостероидные эффекты под влиянием местных кортикостероидов, чем у взрослых пациентов. У детей, получающих лечение топическими кортикостероидами, могут наблюдаться угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, синдром Кушинга, линейная задержка роста, недостаточный прирост массы тела, повышение внутричерепного давления. Проявления надпочечниковой супрессии у детей: низкий уровень кортизола плазмы крови и отсутствие ответа на АКТГ-стимуляцию. Повышение внутричерепного давления проявляется выпячиванием родничка, головной болью, двусторонним отеком диска зрительного нерва.
Не использовать под подгузники.
Применение препарата Белосалик возможно только в случае, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск развития побочных реакций.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
местное применение салициловой кислоты не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие НПВП. Не применять вместе с бензоилпероксидом и местными ретиноидами. Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадание в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов — производных сульфонилмочевины.
Передозировка
при длительном или чрезмерном применении местных ГКС возможно угнетение гипофизарно-адреналовой функции с развитием вторичной адреналовой недостаточности и появлением симптомов гиперкортицизма, в том числе болезни Кушинга. Чрезмерное или длительное применение топических препаратов с салициловой кислотой может привести к появлению симптомов салицизма.
Лечение. Назначать соответствующую симптоматическую терапию. Симптомы острого гиперкортицизма обычно обратимы. Если необходимо, следует проводить коррекцию электролитного баланса. В случае хронического токсического действия рекомендуется постепенная отмена кортикостероидов.
Лечение салицизма симптоматическое. Применяют меры для более быстрого выведения салицилатов из организма. В случае избыточного роста резистентных микроорганизмов рекомендуется прекратить лечение препаратом и назначать необходимую терапию. Перорально применять натрия гидрокарбонат для ощелачивания мочи и усиления диуреза.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.