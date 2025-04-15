Белосалик мазь (Belosalic® ointment)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
366,01
Экономия при брони: -66,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
410,67
Экономия при брони: -55,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
360,10
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
348,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
348,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
382,20
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,46
Экономия при брони: -14,02 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
388,16
Экономия при брони: -54,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
373,07
Экономия при брони: -48,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
379,52
Экономия при брони: -45,19 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
365,06
Экономия при брони: -30,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
396,03
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
420,21
Экономия при брони: -50,19 грн