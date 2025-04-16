Белосалик мазь (Belosalic® ointment)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
384,50
Экономия при брони: -51,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
391,09
Экономия при брони: -20,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
377,87
Экономия при брони: -32,45 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
408,81
Экономия при брони: -63,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
393,46
Экономия при брони: -56,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
404,29
Экономия при брони: -33,34 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
368,60
Экономия при брони: -40,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,50 грн