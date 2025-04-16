Белосалик мазь (Belosalic® ointment)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
410,78
Экономия при брони: -103,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
348,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
378,18
Экономия при брони: -38,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
404,56
Экономия при брони: -59,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
378,31
Экономия при брони: -39,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
377,63
Экономия при брони: -38,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
400,97
Экономия при брони: -62,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
376,30
Экономия при брони: -66,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
412,91
Экономия при брони: -103,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн