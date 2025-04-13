Белосалик мазь (Belosalic® ointment)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 794 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
374,50
Экономия при брони: -23,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
395,23
Экономия при брони: -60,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
385,78
Экономия при брони: -58,63 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
374,94
Экономия при брони: -41,38 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
378,00
Экономия при брони: -39,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
378,01
Экономия при брони: -56,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
362,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo